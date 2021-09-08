{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Смена власти в Афганистане

Представитель талибов опроверг информацию о передаче Китаю базы Баграм в Афганистане

Газета Pioneer сообщала, что "Талибан" может передать Китаю авиабазу Баграм и разрешить Пакистану использовать аэродром в Кандагаре
Официальный представитель катарского политического офиса движения "Талибан" (запрещено в РФ) Мохаммад Сохаил Шахин Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Официальный представитель катарского политического офиса движения "Талибан" (запрещено в РФ) Мохаммад Сохаил Шахин
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Официальный представитель катарского политического офиса движения "Талибан" (запрещено в РФ) Мохаммад Сохаил Шахин опроверг сообщения СМИ о возможной передаче Китаю бывшей авиабазы ВС США Баграм в Афганистане.

"Это ложь", - сказал он в среду журналистам.

Индийская газета Pioneer со ссылкой на источники сообщила в понедельник, что движение "Талибан" может передать Китаю афганскую авиабазу Баграм и разрешить Пакистану использовать аэродром в Кандагаре в своих оперативных целях. Источники газеты указали, что в настоящее время специалисты ВВС Пакистана инспектируют все пять авиабаз в Афганистане, включая аэродромы в Кандагаре, Баграме и Кабуле, а делегация Китая провела встречу с высшим руководством "Талибана" для обсуждения вопросов, связанных с безопасностью, в том числе, как утверждается, касающихся возможного использования базы в Баграме. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь во вторник на регулярной пресс-конференции опроверг эту информацию.

Теги
АфганистанКитайСмена власти в Афганистане
Рига отказала Минску в удовлетворении запроса об оказании помощи по делу о геноциде
Читать полностью