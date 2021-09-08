В Раде не исключают, что в октябре кабмин Украины отправят в отставку в полном составе

КИЕВ, 8 сентября. /ТАСС/. Отставка всего правительства Украины, а не просто отдельных министров, планируется на октябрь. Об этом заявил в среду депутат Верховной рады от фракции правящей партии "Слуга народа" Олег Дунда в эфире телеканала "UA:Первый".

"Я думаю, что у нас будет где-то в начале октября новый кабмин", - сообщил Дунда.

При этом депутат отметил, что некоторые нынешние члены правительства все же сохранят свои кресла. "Некоторые министры останутся, но большая часть - будут уже новые министры в соответствии с новыми задачами и новыми целями", - отметил парламентарий. По информации Дунды, должность потеряет и действующий глава кабмина Денис Шмыгаль. "Шмыгаль у нас занимался вопросами развития экономики Украины при коронавирусном кризисе, это было самая главная задача. На сегодня у нас есть уже немножко другая задача, это - выход из коронавирусного кризиса. Там уже другие инструменты, другие видения. Во-вторых - это вопрос безопасности, который стал в повестке дня важным", - отметил депутат.

Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков 6 сентября заявил, что этой осенью возможны отставки нескольких украинских министров. Во вторник председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что свои кресла могут потерять три-четыре министра.