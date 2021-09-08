Британский авианосец Queen Elizabeth покинул японский порт

ТОКИО, 8 сентября. /ТАСС/. Флагманский корабль ВМС Великобритании авианосец Queen Elizabeth в среду покинул порт японской базы Йокосука у входа в Токийский залив. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Сведений о том, куда направился авианосец после выхода из порта, не приводится. Корабль находился на базе Йокосука с 4 сентября, при этом Queen Elizabeth впервые зашел в японский порт.

24 августа Япония и Великобритания провели совместные военно-морские учения в Тихом океане к югу от японского острова Окинава. В них приняли участие ударная авианосная группа британских ВМС во главе с Queen Elizabeth, эсминец японских Сил самообороны "Исэ", а также самолеты F-35B и F-15 японских и американских ВВС. В ходе учений стороны провели тренировки по взлету и посадке палубной авиации.

Авианосец Queen Elizabeth 22 мая покинул военно-морскую базу в Портсмуте, возглавив 28-недельный поход. Его протяженность составит в общей сложности 26 тыс. морских миль (48,1 тыс. км) с остановками в Индии, Японии, Южной Корее и Сингапуре.

Полное водоизмещение Queen Elizabeth составляет 70,6 тыс. тонн, длина - 280 м, ширина - 73 м, максимальная скорость хода - 26 узлов, дальность плавания - до 10 тыс. морских миль (около 19 тыс. км), команда - 679 человек. В авиагруппу входят до 40 истребителей и вертолетов, в том числе до 24 истребителей-бомбардировщиков, до девяти противолодочных вертолетов и пяти вертолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления.