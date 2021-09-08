Рада провалила обращение к США о предоставлении Киеву статуса основного союзника вне НАТО

КИЕВ, 8 сентября. /ТАСС/. Постановление Верховной рады об обращении к Конгрессу США относительно предоставления Украине двустороннего статуса основного союзника Соединенных Штатов вне НАТО (MNNA) не набрало необходимой для его принятия поддержки. В среду на внеочередном заседании украинского парламента за него проголосовали 24 депутата из 226 необходимых.

Автором инициативы выступил Алексей Гончаренко - депутат от парламентской фракции партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность", аргументировавший принятие документа главным образом "российской агрессией". По его мнению, статус основного союзника США вне НАТО "никоим образом не мешает вступлению [Украины] в НАТО или в другие евроатлантические структуры", а также "дает ряд преимуществ перед просто договором о сотрудничестве, в первую очередь в плане доступа к военным технологиям, закупкам оружия в США и военной помощи".

Однако его инициатива не нашла поддержки, прежде всего, в рядах правящей партии "Слуга народа", где посчитали проект постановления манипуляцией на теме национальной безопасности и напомнили, что Украина претендует на полноценное членство в НАТО, поэтому ей не нужен статус основного союзника США вне этой организации. Аналогичная позиция и у МИД страны. Против участия в голосовании выступили также депутаты "Оппозиционной платформы - За жизнь".