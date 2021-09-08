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В Париже начался процесс по делу о ноябрьских терактах 2015 года

Их жертвами стали 130 человек

ПАРИЖ, 8 сентября. /ТАСС/. Французский суд приступил к рассмотрению дела о ноябрьских терактах 2015 года в Париже, жертвами которых стали 130 человек. Об этом в среду передает корреспондент ТАСС в суде.

Слушания проходят в столичном Дворце юстиции. Ранним утром вокруг здания суда, которое расположено на острове Сите, был организован периметр безопасности. На месте дежурит большое количество автомобилей спецназа.

Обвиняемые заняли место в специальном стеклянном боксе в назначенное время, однако процесс не начинался в ожидании, пока в зал не пришли судьи.

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