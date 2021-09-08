В Киеве сообщили, что Зеленский вновь готовится посетить США

КИЕВ, 8 сентября. /ТАСС/. Офис президента Украины Владимира Зеленского готовится к новой поездке главы государства в США, на этот раз для участия в заседании Генассамблеи ООН. Об этом сообщил в среду пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в комментарии агентству РБК-Украина.

Отвечая на вопрос о поездке в США, Никифоров отметил, что Киев "готовит визит в Нью-Йорк". Пресс-секретарь уточнил, что речь идет именно об участии Зеленского в Генассамблее.

76-я сессия Генассамблеи ООН открывается 14 сентября в штаб-квартире организации в Нью-Йорке. Общие прения пройдут с 21 по 27 сентября.

В конце августа - начале сентября украинская делегация находилась с визитом в США. 1 сентября украинский президент провел встречу с американским президентом Джо Байденом.