СМИ: талибы попросили США разморозить $10 млрд афганских госрезервов

ТЕГЕРАН, 8 сентября. /ТАСС/. Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) обратилось к руководству США с просьбой предоставить новым властям страны доступ к замороженным американской стороной $10 млрд афганских госрезервов. Об этом заявил в среду назначенный талибами на должность министра по делам беженцев Халилуррахман Хаккани, которого цитирует афганский телеканал Shamshad.

По его словам, талибы также попросили Вашингтон разморозить "миллиарды долларов, выделенные на восстановление Афганистана". Хаккани призвал Соединенные Штаты и ООН исключить имена лидеров "Талибана" из черных списков и восстановить отношения с движением.

В начале сентября с аналогичной просьбой к США обращался Центральный банк Афганистана, однако, по информации агентства Reuters, американцы отказались разморозить средства.

Согласно информации американских СМИ, вашингтонская администрация 15 августа заморозила государственные резервы правительства Афганистана в американских банках, чтобы к ним не смогли получить доступ талибы. На тот момент объем замороженных афганских госрезервов оценивался в $9,4 млрд.

Талибы развернули масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о намерении вывести оттуда военные силы. 15 августа президент Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а талибы без боя вошли в Кабул. Во вторник представитель "Талибана" Забихулла Муджахид объявил состав нового афганского правительства, куда вошли только члены движения. Радикалы подчеркнули, что нынешний состав кабинета министров является временным.

В связи с этими событиями в стране наблюдается стремительное ухудшение экономической ситуации: фиксируется рост цен на продукты питания и топливо, сотни тысяч людей остались без работы, финансовая активность резко снизилась.