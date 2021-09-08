ЕСПЧ рассмотрит 24 ноября иск Нидерландов и Украины по делу MH17

ПАРИЖ, 8 сентября. /ТАСС/. Слушания Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по межгосударственной жалобе в связи с крушением малайзийского "Боинга" на Украине в 2014 году намечены на 24 ноября 2021 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Крушение рейса MH17 является одним из основных вопросов в деле "Украина и Нидерланды против России", которое рассматривается в Большой палате ЕСПЧ. Большая палата проведет слушания по этому делу 24 ноября", - заявили в пресс-службе. В то же время собеседник агентства не уточнил, как долго может продлиться рассмотрение данного дела.

В декабре 2020 года ЕСПЧ принял решение объединить иск Нидерландов к РФ по делу MH17 с двумя исками Украины, поданными против РФ в связи с событиями на востоке Украины. Иск Нидерландов касается исключительно роли РФ в крушении самолета.

В июле 2021 года Россия подала в ЕСПЧ жалобу против Украины в связи с событиями, последовавшими за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года. Генпрокуратура РФ требует признать нарушающими нормы Европейской конвенции о защите прав человека обстрелы и убийства жителей Донбасса украинскими военнослужащими и подчеркивает, что власти Украины ответственны за вынужденное перемещение беженцев из Донецкой и Луганской областей. Кроме того, в жалобе отмечено, что Украина в полной мере ответственна за гибель в 2014 году пассажирского "Боинга-777" "Малайзийских авиалиний", выполнявшего рейс MH17, так как не закрыла свое воздушное пространство, при этом она представляет сфабрикованные доказательства, чтобы переложить свою вину на Россию.

Пассажирский "Боинг-777" компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане десяти государств.