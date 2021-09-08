Блинкен: США ждут, что талибы выполнят обещание по борьбе с терроризмом

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты выполнили свои обязательства по соглашению в Дохе, касающиеся вывода войск из Афганистана, и теперь ждут, что радикальное афганское движение "Талибан" (запрещено РФ) выполнит свое обещание по противостоянию терроризму. Об этом сообщил американский госсекретарь Энтони Блинкен в опубликованном в среду интервью афганскому телеканалу Tolo News.

"Я думаю, один из важных вопросов заключается в том, собирается ли "Талибан" выполнять свои обязательства по этому соглашению, в том числе о борьбе с терроризмом. В конце концов мы полностью выполнили основную часть соглашения, которое касалось нас, а именно - вывести войска США. Это было предметом переговоров и согласования предыдущей администрации с "Талибаном". Мы выполнили это обязательство", - сказал Блинкен.

"Талибан" имеет твердое обязательство, помимо прочего, обеспечить, чтобы Афганистан не использовался в качестве стартовой площадки для терроризма. Мы очень надеемся, что движение выполнит это обязательство", - подчеркнул госсекретарь США. Он отметил, что в то же время США предпринимают необходимые шаги по выявлению любых новых проявлений терроризма для борьбы с ними.