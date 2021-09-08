Глава МИД Израиля встретится с Лавровым и возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 сентября. /ТАСС/. Глава МИД Израиля Яир Лапид сообщил в среду, что проведет 9 сентября переговоры в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, возложит венок у Кремлевской стены к Могиле Неизвестного Солдата, а также встретится с сотрудниками израильского посольства в России. Соответствующее заявление он сделал перед вылетом в российскую столицу, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства еврейского государства.

"Вылетаю с кратким визитом в Москву, в ходе которого встречусь с моим российским коллегой Сергеем Лавровым, возложу венок к Могиле Неизвестного Солдата и встречусь с сотрудниками посольства Израиля в Москве", - сказал Лапид. В ведомстве указали, что министр "вернется в Израиль на следующий день, 9 сентября".

Газета The Times of Israel отмечает, что это будет первая встреча глав МИД Израиля и РФ с момента вступления Лапида в должность в июне 2021 года. Министры провели телефонные переговоры вскоре после присяги руководителя внешнеполитического ведомства еврейского государства, отмечает издание.