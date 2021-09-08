Израиль продлил блокаду Западного берега из-за побега палестинских заключенных

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 сентября. /ТАСС/. Власти Израиля приняли решение продлить до 11 сентября включительно блокаду Западного берега реки Иордан из-за побега в начале недели шести палестинских заключенных из израильской тюрьмы на севере страны. Об этом сообщила в среду пресс-служба Армии обороны Израиля.

"В соответствии с оценкой ситуации в области безопасности и в рамках усилий по поимке сбежавших заключенных было решено продлить общую блокаду Иудеи и Самарии [израильское обозначение Западного берега реки Иордан] до 11 сентября 2021 года (до полуночи с субботы на воскресенье)", - говорится в заявлении. "Решено направить в район Иудеи и Самарии дополнительные боевые батальоны, войска наблюдения и несколько беспилотных летательных аппаратов для оказания помощи в задержании бежавших заключенных и предотвращения террористических атак в регионе", - добавили военные.

По данным израильского государственного радио Kan, 6 сентября из тюрьмы на севере Израиля совершили побег шестеро палестинских заключенных, осужденных на длительные сроки заключения за причастность к террористической деятельности. Среди бежавших - один из лидеров радикальной военизированной палестинской группировки "Бригады мучеников Аль-Аксы" Захария Зубейди, а также пятеро активистов "Исламского джихада", указывает радиостанция. 8 сентября в течение дня палестинские заключенные подожгли камеры в израильских тюрьмах "Кциот", "Офер" и "Рамон", но силовикам удалось восстановить порядок и устранить возгорание, сообщает Kan.