Глава ОДВЗЯИ считает низкой вероятность испытаний ядерного оружия террористами

ООН, 8 сентября. /ТАСС/. Вероятность испытаний ядерного оружия со стороны негосударственных игроков является низкой. Об этом заявил в среду на брифинге новый исполнительный секретарь Подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ПК ОДВЗЯИ) Роберт Флойд. Флойд представляет Австралию.

"Оценка угроз со стороны негосударственных игроков, в случае [актов] терроризма, не входит в зону моей ответственности. <...> Это часть ядерных угроз", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о рисках использования ядерного оружия террористическими группировками.

"Но что касается моей [зоны] ответственности, говоря о ядерных испытаниях, то вероятность тестирования и разработки ядерного устройства негосударственными игроками гораздо ниже, чем со стороны государств", - полагает Флойд.

"Вероятность испытаний негосударственными игроками разумно низка", - отметил исполнительный секретарь.

ПК ОДВЗЯИ была создана в соответствии с резолюцией, принятой в 1996 году в Нью-Йорке на встрече представителей государств, подписавших Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Основной задачей этой комиссии является проведение мероприятий по содействию вступлению в силу ДВЗЯИ и созданию к моменту его запуска верификационного механизма. Поскольку договор еще не вступил в силу, организация называется Подготовительной комиссией ОДВЗЯИ.