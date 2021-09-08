Франция проведет форум ЕС по кибербезопасности в начале 2022 года

ПАРИЖ, 8 сентября. /ТАСС/. Европейский форум по вопросам кибербезопасности пройдет во Франции в январе 2022 года. Об этом сообщила в среду министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли.

"В январе 2022 года Франция организует форум, на котором соберутся командующие в области кибербезопасности из 27 стран ЕС", - сообщила она, выступая на Международном форуме по кибербезопасности, который проходит в Лилле. Других подробностей предстоящей встречи она не раскрыла. Министр рассказала, что Франция хочет быть "чемпионом в сфере кибербезопасности", однако в то же время Париж координирует усилия со всеми партнерами по ЕС, чтобы улучшить защиту инфраструктуры и европейских институтов власти.

Глава оборонного ведомства подчеркнула, что Франция выступает против любой милитаризации цифрового пространства, однако "на фоне растущих угроз стремится сократить риски". Она напомнила, что военный бюджет предусматривает выделение €1,6 млрд на защиту от киберугроз. Это предполагает среди прочего расширение штата специалистов по кибербезопасности, и, по словам министра, "на фоне растущей угрозы" было принято решение рекрутировать еще 770 человек в дополнение к уже запланированным 1,1 тыс. служащих.

"Некоторые государственные игроки не хотят устанавливать правила игры для киберпространства. Это значит, что мы можем столкнуться с быстрым и неконтролируемым ростом напряженности, которая приведет к невиданному кризису", - пояснила она. Парли не уточнила, о каких государствах может идти речь, но заявила о наличии "ассиметрии между автократиями и либеральными демократиями", при которой первые делают в виртуальном пространстве то, что не могут себе позволить демократические страны.

"Мы должны предвосхищать угрозы, лучше отслеживать их и характеризовать, чтобы понять, откуда они исходят. Мы должны уметь защищать себя, а также отвечать", - добавила она. В этой связи Парли отметила, что Министерство вооруженных сил Франции "использует кибероружие для поддержки своих операций". Она заверила, что различные "государственные и террористические группы" делают то же самое и привела в пример ситуацию в африканском Сахеле, где французские военные столкнулись с увеличением числа подобных атак.