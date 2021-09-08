Источник: египетские дипломаты обсуждали в Анкаре вывод турецких сил и наемников из Ливии

КАИР, 8 сентября. /ТАСС/. Вопросы ухода турецких военнослужащих и иностранных наемников из Ливии обсуждались во время проходивших в Анкаре консультаций дипломатов Египта и Турции. Об этом сообщил в среду ТАСС в Каире близкий к переговорам дипломатический источник.

Встречи состоялись 7-8 сентября с участием заместителя главы МИД арабской республики Хамди Санада Лоза и его турецкого коллеги Седата Онала. "Второй раунд был направлен на изучение серьезности намерений Анкары и степени ее готовности добиваться прорыва в вопросах, которые вызывают наибольшие разногласия, - сказал собеседник агентства. - Нам нужно больше времени, чтобы оценить результаты переговоров и сформулировать окончательную позицию, основываясь на которой можно было вести речь о назначении посла Египта в Турции или организовать встречу между министрами иностранных дел двух государств".

"Теперь мяч на стороне Турции, от которой ожидаем окончательной позиции в отношении текущих событий в Ливии среди прочего по вопросу вывода ее вооруженных сил и иностранных наемников, - отметил источник. - Это касается также роспуска вооруженных милиций и позиции Анкары по Сирии, Ираку и Восточному Средиземноморью".

5-6 апреля в Каире проходили предварительные консультации египетских и турецких дипломатов, призванные найти точки соприкосновения для восстановления полноценных связей. Участие во встречах также принимали Лоза и Онал. В совместном заявлении по итогам отмечалось, что они были "откровенными и обстоятельными", а стороны "дадут соответствующие оценки и согласуют дальнейшие шаги".

Отношения между Турцией и Египтом ухудшились в 2013 году после низложения военными ставленника исламистов Мухаммеда Мурси, вслед за чем стороны отозвали своих послов. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее неоднократно называл египетского лидера Абдель Фаттаха ас-Сиси "тираном", в Анкаре характеризуют июльские события 2013 года не иначе, как "военный переворот". В марте глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил о возобновлении контактов между Анкарой и Каиром на дипломатическом уровне, признав при этом, что их налаживание в полном объеме потребует времени.