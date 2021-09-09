CNN: Байден намерен уволить сторонников Трампа из консультативных советов академий ВС США

НЬЮ-ЙОРК, 9 сентября. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена добивается отставки назначенных его предшественником Дональдом Трампом членов консультативных советов американских военных академий. Об этом сообщила в среду телекомпания CNN со ссылкой на источники.

По ее данным, соответствующие письма получили 11 человек, некоторые из них занимали высокие должности в администрации бывшего американского лидера. В частности, речь идет о бывшем пресс-секретаре Белого дома Шоне Спайсере, бывшей советнице Трампа Келлиэнн Конуэй, а также бывшем помощнике республиканца по вопросам национальной безопасности Герберте Макмастере. Они наряду с несколькими другими сторонниками Трампа в конце прошлого года были назначены им членами консультативных советов академий ВМС и ВВС США в Аннаполисе (штат Мэриленд) и Колорадо-спрингс (штат Колорадо) соответственно, а также Военной академии США в Вест-Пойнте (штат Нью-Йорк).

Как информирует CNN, администрация Байдена требует от назначенных Трампом членов консультативных советов добровольно подать в отставку. В противном случае им грозит увольнение. По сведениям телекомпании, по меньшей мере некоторые из получивших соответствующие уведомления сторонники Трампа заявили об отказе уходить с занимаемых ими должностей, апеллируя к тому, что были назначены на трехлетний период.

В свою очередь издание Business Insider сообщает со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, что таким образом Байден стремится к тому, чтобы "эти должности занимали квалифицированные люди". Согласно данным на сайте Академии ВМС США, консультативные советы следят за "соблюдением норм морали, дисциплины, отношениями в коллективе, учебным планом, наличием оборудования" и другими аспектами работы военных академий. Их члены собираются несколько раз в год для оценки деятельности учебных заведений и составления рекомендаций, которые впоследствии представляют президенту США.