Си Цзиньпин поздравил Ким Чен Ына с 73-й годовщиной образования КНДР

ПЕКИН, 9 сентября. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг поздравил лидера КНДР Ким Чен Ына с 73-летием образования народной республики. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

"Я верю, что под твердым руководством Центрального комитета Трудовой партии Кореи, который вы возглавляете в должности генерального секретаря, народ КНДР будет солидарен и добьется нового прогресса", - подчеркнул Си Цзиньпин в поздравительной телеграмме. Он также пожелал Ким Чен Ыну новых успехов при решении вопросов государственного строительства.

Кроме того, председатель КНР отметил, что руководство Китая стремится усилить взаимодействие с КНДР на высшем уровне ради развития двух стран и благополучия их народов. "Я готов вместе с вами предпринимать усилия ради долгосрочной и стабильной дружбы между нашими странами, постоянно повышать китайско-корейские отношения на все более высокий уровень ради благополучия двух государств и их народов", - приводит Центральное телевидение Китая адресованные Ким Чен Ыну слова Си Цзиньпина.

По мнению Си Цзиньпина, китайско-корейская дружба - "драгоценное достояние двух стран". Как уточнил председатель КНР, благодаря тесным контактам на высшем уровне отношения между Пекином и Пхеньяном постоянно укрепляются, а традиционно дружественные связи "становятся все более насыщенными". Он также отметил, что постоянно уделяет большое внимание развитию сотрудничества с КНДР.

Председатель КНР добавил, что народная республика добилась "огромных успехов" в социально-экономическом развитии и выразил удовлетворение по этому поводу.

Официальной датой основания КНДР считается 9 сентября 1948 года.