Президент Колумбии заявил о планирующихся атаках на полицейские посты

БОГОТА, 9 сентября. /ТАСС/. Вандалы, финансируемые преступными группировками, готовят нападения на полицейские участки в Боготе в годовщину приведшей к волне протестов против смерти местного жителя при задержании. Об этом заявил в среду президент республики Иван Дуке.

"Разведывательные службы установили, что в некоторых местах вандалы или лица, финансируемые вооруженными группировками, могут попытаться совершить нападения на полицейские посты", - приводит его слова на сайте радиостанция Radio Nacional de Colombia.

Радиостанция отметила, что в социальных сетях публикуются призывы принять участие в протестах, приуроченных к годовщине смерти Харьера Ордоньеса. 8 сентября 2020 года полицейские при задержании повалили его на землю и применили против него электрошокер. Несмотря на то, что задержанный просил их остановиться, полицейские продолжали наносить удары током. Позже мужчина умер в больнице.

Смерть Ордоньеса привела к волне протестов и беспорядков, в ходе которых 13 человек погибли и более 400 пострадали.