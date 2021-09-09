{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Смена власти в Афганистане
Обновлено 

В Совбезе Белоруссии не исключили размещения в Таджикистане военных ОДКБ из-за Афганистана

Отмечается, что события республике могут привести к росту транснациональных вызовов и угроз

МИНСК, 9 сентября. /ТАСС/. Воинские контингенты стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) могут быть размещены на территории Таджикистана в целях охраны границы республики в случае обострения обстановки вокруг Афганистана. Такое мнение высказал госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович в статье, опубликованной в четверг в газете "СБ. Беларусь сегодня".

Он подчеркнул, что события Афганистане могут привести к росту транснациональных вызовов и угроз. "Дальнейшее обострение и непредсказуемость обстановки не исключают в том числе принятия решения о размещении воинских контингентов государств - членов Организации на территории Таджикистана в целях охраны таджикско-афганской границы в составе Коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности и Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ", - отметил госсекретарь Совбеза.

По его словам, необходимо "предпринимать дополнительные усилия по укреплению дипломатических и военно-политических отношений в рамках Союзного государства, ОДКБ, ШОС, а также в двустороннем формате с другими зарубежными партнерами".

Теги
АфганистанБелоруссияТаджикистанСмена власти в Афганистане
Лукашенко вылетел в Москву на переговоры с Путиным
Самолет президента Белоруссии вылетел из Национального аэропорта Минск, передает агентство БелТА
Читать полностью