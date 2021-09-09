В Совбезе Белоруссии не исключили размещения в Таджикистане военных ОДКБ из-за Афганистана

МИНСК, 9 сентября. /ТАСС/. Воинские контингенты стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) могут быть размещены на территории Таджикистана в целях охраны границы республики в случае обострения обстановки вокруг Афганистана. Такое мнение высказал госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович в статье, опубликованной в четверг в газете "СБ. Беларусь сегодня".

Он подчеркнул, что события Афганистане могут привести к росту транснациональных вызовов и угроз. "Дальнейшее обострение и непредсказуемость обстановки не исключают в том числе принятия решения о размещении воинских контингентов государств - членов Организации на территории Таджикистана в целях охраны таджикско-афганской границы в составе Коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности и Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ", - отметил госсекретарь Совбеза.

По его словам, необходимо "предпринимать дополнительные усилия по укреплению дипломатических и военно-политических отношений в рамках Союзного государства, ОДКБ, ШОС, а также в двустороннем формате с другими зарубежными партнерами".