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Смена власти в Афганистане
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СМИ: талибы планируют провести через полгода выборы для создания постоянного кабинета

ТЕГЕРАН, 9 сентября. /ТАСС/. Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) намерено через полгода провести выборы, на основе которых будет сформирован "официальный кабинет министров". Об этом в четверг сообщило агентство The Khaama Press со ссылкой на членов движения, ранее занимавших в нем руководящие посты.

По их данным, "постоянное правительство Афганистана, официальный кабинет, будет сформировано по итогам выборов и всеобщего волеизъявления". Нынешние власти страны, как ожидается, "планируют провести голосование через полгода". До этого момента будет работать переходное правительство талибов, объявленное ими во вторник.

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АфганистанСмена власти в Афганистане
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