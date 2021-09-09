Сторонники ОПЗЖ начали митинг против власти около здания Рады

КИЕВ, 9 сентября. /ТАСС/. Несколько тысяч сторонников украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) проводят митинг у здания парламента Украины в центре Киева.

Люди выступают против политики действующей в стране власти и требуют проведения выборов на подконтрольных правительству Украины территориях Донецкой и Луганской областей, сообщил в четверг Telegram-канал PavlovskyNews. Митингующие также требуют урегулирования вопроса с тарифами на коммунальные услуги и честного правосудия.

Участники мероприятия прибыли к зданию Рады организованными колоннами. Они одеты в белые жилеты и держат в руках большие флаги с партийной символикой ОПЗЖ.