СМИ: талибы отрезали таджикские районы Кабула от телефонной связи и интернета

ТАСС, 9 сентября. Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) отключило мобильную связь и отрезало от доступа к сети интернет некоторые районы Кабула, где большую часть населения составляют этнические таджики. С таким утверждением выступил в четверг корреспондент телеканала Iran International.

По его сведениям, телефонная связь и интернет отключены в районах Хаир-Хана и Таймани.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о намерении вывести оттуда военные силы. 15 августа президент Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а талибы без боя вошли в Кабул.