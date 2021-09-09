Франция призвала Британию соблюдать обязательства касательно нелегальных мигрантов

ПАРИЖ, 9 сентября. /ТАСС/. Великобритания должна соблюдать обязательства, касающиеся нелегальных мигрантов, пытающихся попасть в королевство из Франции через пролив Ла-Манш. Об этом в четверг заявил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в ответ на решение британских властей наделить своих пограничников правом разворачивать лодки с нелегалами.

"Франция не приемлет ни действия, идущие вразрез с морским правом, ни финансовый шантаж. Обязательства Великобритании должны соблюдаться. Я четко заявил об этом моей [британской] коллеге Прити Пател. Дружба между нашими странами заслуживает большего, чем попытки вставать в позу, подрывающие сотрудничество наших служб", - написал министр в своем Twitter.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник в правительстве Соединенного Королевства сообщило, что Великобритания одобрила планы наделения своих пограничных сил правом разворачивать лодки с нелегальными мигрантами, которые пытаются добраться из Франции до берегов Англии через Ла-Манш. Франция выступает против реализации Лондоном подобной стратегии.

Кроме того, Прити Пател предупредила, что Лондон откажется предоставлять ранее обещанную Парижу многомиллионную помощь, если французские пограничные силы и береговая охрана не будут активнее препятствовать попыткам нелегальных мигрантов добраться до Англии. 21 июля Лондон обещал заплатить 54 млн фунтов ($75 млн) за двукратное увеличение количества французских морских патрулей. С того момента, по подсчетам британских СМИ, английские пограничники задержали на побережье 3,5 тыс. незаконных мигрантов.