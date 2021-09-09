AFP: бывшего вице-президента Сирии Рифата Асада приговорили к четырем годам тюрьмы

ПАРИЖ, 9 сентября. /ТАСС/. Парижский апелляционный суд оставил в силе приговор бывшему вице-президенту Сирии Рифату Асаду, который приходится дядей нынешнему лидеру страны. Об этом сообщило в четверг AFP.

В середине 2020 года первая инстанция приговорила Асада к четырем годам тюрьмы за отмывание средств, финансовые нарушения в сфере недвижимости и незаконное использование сирийских госсредств с момента бегства из страны в 1983-1984 годах и до 2016 года.

Апелляционная инстанция также согласилась с вынесенными в 2020 году обвинениями в "отмывании средств в составе организованной группы" и "налоговых нарушениях".

В декабре 2019 года Национальная финансовая прокуратура Франции попросила приговорить к четырехлетнему тюремному заключению Рифата Асада. Прокурор также добивался конфискации у дяди президента Сирии всей недвижимости на территории Франции. По разным данным, стоимость этого недвижимого имущества оценивается в €90 млн.

Рифат Асад - родной брат бывшего президента Сирии Хафеза Асада, руководившего республикой с 1971 по 2000 год. В 1983 году на фоне болезни брата он принял участие в попытке государственного переворота, которая закончилась провалом. Вскоре после этого он был вынужден покинуть страну и с тех пор проживает в Европе. Он позиционирует себя как противник режима в Дамаске.

Рифат Асад подозревается в создании незаконным путем империи недвижимости в Европе, главным образом в Испании, Великобритании и Франции. По сведениям газеты "Фигаро", эти владения оцениваются в €800 млн. В 1986 году он получил во Франции орден Почетного легиона за оказанные услуги. Рифату Асаду грозит суд в Испании, где его подозревают в незаконном владении 500 объектами недвижимости.