Китай примет саммит БРИКС в 2022 году

ПЕКИН, 9 сентября. /ТАСС/. Китай примет XIV саммит БРИКС в 2022 году, страна готова работать со всеми странами объединения для дальнейшего развития сотрудничества по всем направлениям, а также налаживания более тесных связей для решения общих задач. Об этом заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на XIII саммите БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), который проходит в режиме видеоконференции под индийским председательством.

"В следующем году Китай будет председательствовать в БРИКС и выступит организатором XIV саммита БРИКС", - сказал он. "Китай надеется на кооперацию со странами БРИКС для дальнейшего углубления сотрудничества по всем направлениями, налаживания более тесных и прагматичных отношений для решения общих задач и создания лучшего будущего", - указал Си Цзиньпин.

Отношения стран

Как отметил китайский лидер, страны БРИКС за прошедшие 15 лет укрепили стратегическое взаимодействие, а также политическое доверие.

"Этот год знаменует собой 15-летие БРИКС. За последние 15 лет пять стран укрепили стратегическое взаимодействие, политическое доверие, дух открытости и равенства", - сказал он.

Си Цзиньпин также отметил, что страны "добились значительного прогресса в различных областях сотрудничества в духе инноваций и взаимовыгодного сотрудничества".