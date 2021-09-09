Сопротивление в Панджшере призвало Турцию не признавать правительство талибов

АНКАРА, 9 сентября. /ТАСС/. Участники антиталибского сопротивления в Панджшере призвали Турцию не признавать правительство радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). Такой призыв в четверг был размещен в Twitter на одном из аккаунтов сопротивления.

В нем отмечается, что при талибах "женщины в Афганистане в смертельной опасности". Если Анкара "признает и поддержит правительство талибов, то станет соучастником их преступлений", считают в сопротивлении. В Панджшере призывают "предотвратить это, пока не стало поздно".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявлял, что не исключает прямых контактов с "Талибаном", если для этого будут созданы условия и появятся причины. На данный момент контактов на высоком уровне между сторонами еще не было. Посольство Турции в Кабуле, однако, продолжает работу в здании диппредставительства в центре столицы. Характеризуя сформированное талибами правительство, Эрдоган указал, что речь идет "о временном кабинете министров, и Турция не знает, как долго он проработает", поэтому страна "внимательно следит за этим процессом".

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о намерении вывести оттуда военные силы. 15 августа президент Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а талибы без боя вошли в Кабул.

В минувший понедельник они разбили созданное Ахмадом Масудом сопротивление в Панджшере и установили контроль над этой провинцией. Во вторник представитель "Талибана" Забихулла Муджахид объявил состав нового афганского правительства, куда вошли только члены движения. Радикалы подчеркнули, что нынешний состав кабинета министров является временным.