Лукашенко рассчитывает на окончательное принятие 28 союзных программ в конце октября

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг в ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Кремле заявил, что рассчитывает на принятие 28 союзных программ в ходе заседания Высшего Госсовета (ВГС) Союзного государства России и Белоруссии, которое может пройти в конце октября.

"Обсудим 28 программ. Это очень много. Это основные темы и направления нашего сотрудничества <...> Чтобы дать возможность правительствам завтра еще раз на экспертном и правительственном уровне рассмотреть их. Если они принимают, то на ВГС, как мы договаривались с вами, как мы определим время - может быть, в конце октября, - примем окончательно эти программы. Это будет прорыв, прорыв во многих сферах", - сказал он, добавив, что работа по этим направлениям началась ранее с согласования дорожных карт интеграции.

"Более трех лет назад мы начали эту работу, поставили задачу перед правительствами. И, я надеюсь, успешно мы решили эту задачу", - отметил он.