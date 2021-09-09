{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Генассамблея ООН
Обновлено 

Главы 83 государств примут участие в неделе высокого уровня ГА ООН

ООН, 9 сентября. /ТАСС/. Главы 83 государств, как ожидается, примут участие в неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. Об этом заявил в четверг председатель 75-й сессии ГА ООН Волкан Бозкыр на итоговой пресс-конференции.

"К настоящему моменту о намерении присутствовать лично заявили главы 83 государств, 26 [лидеров] подали заявки на выступление в записи", - сообщил Бозкыр, отметив, что ожидается также личное присутствие одного вице-президента. В мероприятиях недели высокого уровня ГА ООН примут личное участие 43 главы правительств и трое заместителей, 12 глав правительств предоставят записанное обращение, лично выступят главы внешнеполитических ведомств 23 стран.

Теги
Генассамблея ООН
Решение о постпреде Афганистана при ООН примут не ранее октября-ноября
Читать полностью