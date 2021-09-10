В Минобороны Литвы заявили, что опасаются гибридных инцидентов из-за учений "Запад-2021"

ВИЛЬНЮС, 10 сентября. /ТАСС/. Литва не исключает возможности гибридных инцидентов в связи с российско-белорусскими военными учениями "Запад-2021" и сложной ситуацией с нелегальной миграцией на литовско-белорусской границе. Об этом в пятницу в эфире национального радио Эл-эр-тэ заявил министр обороны балтийской республики Арвидас Анушаускас.

"Гибридные риски связаны с применением во время учений мощных радиоэлектронных средств. Усиленное внимание потребуется в сфере обеспечения кибернетической безопасности. Не исключены информационные атаки", - сказал он.

По мнению главы оборонного ведомства, фактором риска также является ситуация с нелегальной миграцией в Литву из стран Азии и Африки через Белоруссию. "В напряженной ситуации на границе могут произойти какие-то провокации, - предположил Анушаускас. - Однако возможные опасности мы оцениваем спокойно и реалистически".

Как в конце августа, отметил глава оборонного ведомства, Вильнюс пригласит союзников по НАТО следить за российско-белорусскими учениями. По словам Анушаускаса, при проведении крупных учений все другие страны стараются получить о них как можно больше информации, а находящаяся по соседству с Белоруссией Литва является ее поставщиком.

Совместные стратегические учения военных России и Белоруссии "Запад-2021" проходят 10-16 сентября на 14 полигонах на территории обеих стран. Российская и белорусская стороны ранее неоднократно заявляли об оборонительном характере предстоящих маневров, которые не будут направлены против кого бы то ни было.