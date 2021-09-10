Евросоюз передал полиции Украины технику на €3,4 млн

КИЕВ, 10 сентября. /ТАСС/. Национальная полиция Украины в рамках программы финансирования из ЕС получила оборудование и технику на сумму €3,4 млн. Передача состоялась в пятницу на Софийской площади в Киеве, сообщила пресс-служба МВД Украины.

"ЕС передал Национальной полиции Украины технику на более чем €3,4 млн - 18 патрульных автомобилей, 40 автомобилей для подразделений обеспечения общественной безопасности и порядка, девять дефибрилляторов, современные серверы и системы хранения данных, а также костюм взрывотехника и сопутствующее оборудование", - говорится в сообщении ведомства в Facebook.

Передача техники состоялась в рамках программы "Поддержка реформ по развитию верховенства права на Украине в сферах деятельности полиции, прокуратуры и надлежащего управления", финансируемой ЕС.

Проект реализуется Управлением ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС) в тесном сотрудничестве с Консультативной миссией ЕС на Украине (КМЕС). Целью программы является содействие верховенству права на Украине и его согласование с практиками ЕС и мира. Общий бюджет программы составляет €36 млн.