Умер экс-президент Португалии Жорже Сампайю

ТАСС, 10 сентября. Бывший президент Португалии Жорже Сампайю умер на 82-м году жизни. Об этом в пятницу сообщило агентство EFE со ссылкой на окружение политика.

По его данным, экс-глава государства умер в больнице Лиссабона через две недели после того, как был госпитализирован из-за респираторного заболевания. Уточняется, что Сампайю также страдал от сердечно-сосудистых заболеваний.

Сампайю занимал пост президента страны с 1996 по 2006 год. В 2015 году стал лауреатом Премии ООН им. Нельсона Манделы за укрепление демократии и защиту прав человека.