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Умер экс-президент Португалии Жорже Сампайю

Ему был 81 год
Жорже Сампайю EPA-EFE/MARIO CRUZ
Описание
Жорже Сампайю
© EPA-EFE/MARIO CRUZ

ТАСС, 10 сентября. Бывший президент Португалии Жорже Сампайю умер на 82-м году жизни. Об этом в пятницу сообщило агентство EFE со ссылкой на окружение политика.

По его данным, экс-глава государства умер в больнице Лиссабона через две недели после того, как был госпитализирован из-за респираторного заболевания. Уточняется, что Сампайю также страдал от сердечно-сосудистых заболеваний.

Сампайю занимал пост президента страны с 1996 по 2006 год. В 2015 году стал лауреатом Премии ООН им. Нельсона Манделы за укрепление демократии и защиту прав человека.

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