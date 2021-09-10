Власти Польши объяснили несовпадением графиков политиков отказ Дуды от встречи с Меркель

ВАРШАВА, 10 сентября. /ТАСС/. Президент Польши Анджей Дуда не сможет встретиться с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Варшаве из-за несовпадения в графиках политиков. Об этом сообщил в пятницу в эфире местной католической радиостанции глава Бюро национальной безопасности республики Павел Солох.

По его словам, в день визита Меркель в Польшу 11 сентября президента Дуды с самого утра не будет в Варшаве. Глава государства едет на мероприятия, посвященные деятельности профсоюза "Солидарность" в Шленское воеводство. "Это было давно запланировано, и соответствующая информация уже давно была передана посольству Германии", - объяснил Солох.

Как сообщил в пятницу на брифинге в Берлине официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, польская сторона сообщила германской о связанных с графиком проблемах президента. "Канцлер относится с пониманием", - сказал он.

Польская газета Rzeczpospolita в четверг написала, что представители кабинета Меркель обращались к польской стороне с вопросом о встрече с Дудой. По данным издания, канцелярия Дуды не ответила на этот запрос. Gazeta Wyborcza со ссылкой на дипломатические источники написала, что встречу Дуды с Меркель не удалось согласовать из-за того, что сроки визита канцлера оговаривались в первую очередь с канцелярией польского правительства, а не Президентским дворцом, что обидело президента.

По другим данным, Дуда не хочет встречаться с Меркель из-за конфликта вокруг газопровода "Северный поток - 2". Варшава последовательно выступает против реализации этого проекта.