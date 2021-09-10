Рада создала следственную комиссию по расследованию хищений в космической отрасли Украины

КИЕВ, 10 сентября. /ТАСС/. Верховная Рада создала временную следственную комиссию для расследования возможных фактов хищения в космической отрасли Украины, в том числе при реализации проектов создания космического ракетного комплекса "Циклон-4" и первого украинского телекоммуникационного спутника "Лыбидь", которые так и не были завершены. За соответствующее решение в пятницу проголосовал 281 депутат при 226 необходимых.

"В течение последних 20 лет Украина потратила на государственные (национальные) проекты в космической отрасли около $2 млрд, однако, на сегодняшний день ни один из этих приоритетных проектов так и не был завершен. Украина не имеет никакого спутника на орбите, из 33 предприятий, которые были в подчинении Государственному космическому агентству, действующих осталось девять", - говорится в пояснительной записке к документу в качестве обоснования для принятия решения. Отмечается, что по результатам 2020 года предприятия космической отрасли государственного сектора экономики понесли более 1 млрд гривен (около $37,4 млн) чистого убытка.

Основными задачами следственной комиссии станет расследование возможных противоправных действий при реализации проектов "Лыбидь" и "Циклон-4", нарушений, совершенных должностными лицами Государственного космического агентства Украины. Комиссия также должна установить причины убытков предприятий космической отрасли Украины, расследовать факты доведения до банкротства предприятий отрасли, злоупотреблений при их приватизации, причин и последствий ликвидации таких предприятий, а также факты незаконной передачи технологий.

В комиссию войдут 10 депутатов. Ее председателем избран депутат фракции "Батькивщина" Сергей Тарута. Срок деятельности временной следственной комиссии - год со дня ее образования.

"Циклон-4" - нереализованный проект украинского космического ракетного комплекса, куда должны были входить ракета-носитель и наземный комплекс, обеспечивающий проведение на космодроме работ по подготовке и запуску ракеты-носителя. Первый украинский телекоммуникационный спутник "Лыбидь" планировали запустить еще в 2011 году, однако старт постоянно откладывался по разным причинам, среди которых назывались финансовые проблемы канадских партнеров и проблемы с финансированием "Южмаша".