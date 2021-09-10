СМИ: авиакомпания Афганистана начнет международные полеты на следующей неделе

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сентября. /ТАСС/. Национальная афганская авиакомпания Ariana Afghan Airlines намерена возобновить со следующей недели международные полеты. Об этом сообщает в пятницу новостной ресурс Afgan Urdu на своей странице в Twitter.

По его данным, новый глава Ariana Afghan Airlines Кари Рахматулла заявил, что полеты из Кабула в другие страны начнутся в ближайшее время. Международные авиаперевозки возобновятся при технической поддержке Турции и Катара. В сообщении ресурса не указывается, в какие именно государства намерен летать афганский национальный авиаперевозчик.

Внутреннее авиасообщение в Афганистане возобновилось 4 сентября, власти заявляют, что полеты осуществляются из Кабула в Герат, Мазари-Шариф и Кандагар. 7 сентября агентство Bakhtar News со ссылкой на представителя авиаперевозчика Мохаммада Салима сообщило, что Ariana Afghan Airlines возобновит выполнение международных перелетов по маршруту Кабул - Дели - Кабул в четверг 9 сентября, однако, как свидетельствуют расписание на сайте авиакомпании и данные сервиса Flightradar, полет не состоялся.

После окончания операции США в Афганистане и вывода из страны войск коалиции запрещенное в РФ радикальное движение "Талибан" развернуло наступление и к 6 сентября заявило об установлении контроля над всей афганской территорией. К 8 сентября талибы сформировали временное правительство Афганистана, в которое вошли только представители движения.