Около 4,5 тыс. человек протестуют в Литве против коронавирусных ограничений

ВИЛЬНЮС, 10 сентября. /ТАСС/. Около 4,5 тыс. человек вышли в пятницу на митинг против решения властей ограничить права тех, кто не привился от коронавируса. Об этом сообщил Вильнюсский комиссариат полиции.

"Согласно предварительным данным, на митинг вышли около 4,5 тыс. человек", - говорится в сообщении. Как отметила полиция, нарушений порядка не установлено, задержанных нет.

Полиция в связи с митингом приведена в состоянии повышенной готовности, в столицу направлено подкрепление из других городов. Избирательно применяется личная проверка вызывающих подозрения лиц.

Митинг планировалось провести у здания Сейма (парламента), но власти столицы 31 августа отозвали выданное ранее разрешение на его проведение в этом месте. Как заявил заместитель директора администрации Вильнюсского самоуправления Адомас Бужинскас, столь массовая акция (организаторы просили разрешить митинг с участием до 15 тыс. человек) у здания Сейма невозможна физически из-за нехватки места. Он также ссылался на справки спецслужб о повышении риска применения физического насилия во время массовых собраний.

После запрета организаторы вынуждены были перенести митинг в другое место. Им стала Кафедральная площадь - одна из главных в городе. Антипрививочные настроения являются поводом для протеста, но организаторы говорят, что недовольство людей прежде всего вызвано нежеланием властей прислушиваться к общественному мнению.

У здания парламента 10 августа прошла первая такая общественная акция с участием около 5 тыс. человек. После окончания отпущенного на протест времени несколько сотен участников остались у Сейма и заблокировали выходы из здания, не давая депутатам выйти. Произошли столкновения с полицией. По факту организации беспорядков ведется следствие.