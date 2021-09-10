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Лавров и Макей обсудили вопросы международной безопасности

В МИД Белоруссии сообщили, что речь шла и "о подготовке заседания совместной коллегии МИД", запланированного на ноябрь

МИНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Главы МИД РФ и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки и международной безопасности в рамках заседания Союзного Совмина в пятницу. Об этом в пятницу сообщило белорусское внешнеполитические ведомство.

"На полях заседания Союзного Совмина состоялась рабочая встреча глав МИД Беларуси и России, обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки, тематика международной безопасности, взаимодействие на международных площадках", - сказано в сообщении ведомства в Facebook. В нем отмечается, что достигнуты договоренности о продолжении контактов, в том числе в ходе предстоящих многосторонних мероприятий по линии ОДКБ, ШОС и ООН.

Кроме того, речь шла и "о подготовке заседания совместной коллегии МИД", запланированного на ноябрь.

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