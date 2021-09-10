На востоке Польши начались учения с участием 4 тыс. солдат и 1 тыс. единиц военной техники

ВАРШАВА, 10 сентября. /ТАСС/. Военные учения "Рысь-21" начались в пятницу на востоке Польши. В первом дне маневров в городе Нова-Демба (Подкарпатское воеводство) принял участие министр обороны республики Мариуш Блащак, сообщило польское оборонное ведомство в Twitter.

В учениях принимают участие 4 тыс. солдат из подразделений 12-й Щецинской механизированной дивизии. Их перебросили из регионов на западе и севере страны.

В распоряжении военнослужащих - около 1 тыс. единиц военной техники, в основном бронетранспортеры Rosomak. Задействованы также боевые машины пехоты BWP-1, которые представляют собой лицензионную копию советской БМП-1, самоходные минометы Rak, самоходные гаубицы Dana, а также зенитные комплексы Poprad и Hibneryt.

По словам министра Блащака, эти маневры - демонстрация готовности Польши на фоне проходящих у польских границ совместных белорусско-российских стратегических учений "Запад-2021". "Мы готовы. Польская армия тренируется. Учения "Запад" - крупнейшие за 40 лет, но они проходят на разных полигонах, в том числе на белорусских. Один из них расположен в двух км от Бреста, от польской границы", - сказал он.

"С польской стороны границы также проводятся учения. В Белоруссии в учениях будут принимать участие чуть больше 10 тыс. солдат, половина из которых - российские солдаты. С польской стороны - на полигоне в Новой-Дембе - солдаты 12-й механизированной дивизии. Это четыре тысячи солдат. Еще две тысячи солдат охраняют польско-белорусскую границу. Вместе с пограничной охраной это 6 тыс.", - разъяснил Блащак.