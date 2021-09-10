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Си Цзиньпин предложил Меркель добиться изменения политики ЕС по отношению к Китаю

Председатель КНР уточнил, что европейская сторона должна объективно учитывать различия между Китаем и Евросоюзом и рационально устранять противоречия с Пекином

ПЕКИН, 10 сентября. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин в пятницу в ходе телефонного разговора с канцлером ФРГ Ангелой Меркель предложил ей добиться того, чтобы Европейский союз проводил "правильную политическую линию" в отношении Пекина. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

"Надеюсь, германская сторона окажет содействие тому, чтобы ЕС твердо проводил правильную политику по отношению к Китаю", - заявил Си Цзиньпин. Как он уточнил, европейская сторона должна "объективно учитывать различия [между КНР и Евросоюзом]" и "рационально устранять противоречия [с Пекином]".

"Нужно обеспечить устойчивое и гармоничное развитие китайско-европейских отношений", - подчеркнул он. По словам китайского лидера, для этого Пекин и Берлин должны укреплять взаимное доверие и взаимодействовать на равноправной основе.

Теги
Меркель, АнгелаГерманияКитайСи Цзиньпин
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