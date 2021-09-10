Депутат Рады настаивает, чтобы МИД выразил протест из-за вмешательства США в дела Украины

КИЕВ, 10 сентября. /ТАСС/. Внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач настаивает на том, чтобы Окружной административный суд Киева (ОАСК) обязал МИД выразить протест по поводу вмешательства США в дела Украины. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба суда.

"ОАСК закрыл подготовительное производство и назначил на 15 октября рассмотрение дела по существу по иску депутата Рады Деркача к МИД <...> В иске требует признать противоправной бездеятельность МИД по невнесению официальных заявлений (нот протестов) относительно вмешательства отдельных должностных лиц США и американского посольства во внутренние дела Украины, государственный суверенитет и деятельность органов госвласти", - добавили в суде.

Истец также просит обязать министерство в течение пяти дней с момента вступления в законную силу решения суда по указанному делу внести официальное заявление о недопустимости такого вмешательства.

В суд Деркач обратился в сентябре 2020 года после того, как обнародовал записи телефонных переговоров, на которых, как утверждает депутат, экс-президент Украины Петр Порошенко общается с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом и которые подтверждают вмешательство США во внутренние дела Украины. При этом Порошенко утверждал, что аудиофайлы, которые опубликовал Деркач, сфабрикованы. По его мнению, к скандалу причастен офис украинского президента, а главная цель заказчиков скандала - разрушение отношений между Украиной и США. Деркач также настаивал, что получил пленки от журналистов, а саму запись делал лично Порошенко. После публикаций "пленок Деркача" США внесли депутата в санкционный список за вмешательство в выборы американского президента. В Министерстве финансов США тогда утверждали, что Деркач якобы уже более 10 лет работает на российские спецслужбы. Политик назвал санкции местью. Россия ранее неоднократно на высоком уровне отвергала заявления Вашингтона о причастности Москвы к вмешательству в американский избирательный процесс.

С именем Байдена на Украине связывают скандал с увольнением генпрокурора Виктора Шокина в 2016 году. Будучи тогда вице-президентом США, Байден якобы давил на Порошенко и требовал освободить главу надзорного ведомства от должности, в противном случае Киев мог лишиться кредитных гарантий Вашингтона на 1 млрд долларов. Необходимость отправить Шокина в отставку якобы была вызвана интересом Генпрокуратуры к деятельности сына Джо Байдена Хантера в руководстве украинской газовой компанией Burisma.

В августе 2021 года Совет нацбезопасности и обороны Украины также ввел санкции в отношении Деркача.