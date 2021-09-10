Суд на Украине открыл дела по аннулированию лицензий телеканалов "Наш" и "Макси-ТВ"

КИЕВ, 10 сентября. /ТАСС/. Окружной административный суд Киева открыл два дела по иску Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Украины по аннулированию лицензий телеканалов "Макси-ТВ" и "Наш". Об этом сообщил в пятницу представитель регулятора Максим Оноприенко.

Как отметил Оноприенко, оба дела будут рассматриваться в упрощенном порядке. "Поскольку это упрощенное [рассмотрение], без вызова, то заседаний не будет, это специальная процедура. Не будет определенной даты. Мы узнаем результаты рассмотрения. Подаем доказательства и документы параллельно, если в этом есть необходимость", - сказал он в комментарии украинскому порталу "Детектор-медиа".

Уточняется, что дело по телеканалу "Наш" открыто в связи с решением Нацсовета от 19 августа, где регулятор признал нарушения каналом закона "О телевидении и радиовещании" из-за якобы наличия признаков разжигания национальной, расовой или религиозной вражды, а также ненависти в высказываниях, которые были в эфире, и отсутствие устранений предыдущих нарушений. Дело "Макси-ТВ" открыто в связи с решением регулятора от 11 марта, которым он признал факт отказа лицензиата в проведении проверки.

19 августа Нацсовет принял решение обратиться в суд с иском об аннулировании лицензии на вещание телеканала "Наш" за трансляцию высказываний, которые якобы содержали "признаки скрытого призыва к агрессивным действиям". 2 сентября регулятор применил сразу пять санкций к телеканалу за "распространение языка вражды". На телеканал "Макси-ТВ" регулятор подавал в суд и ранее - в 2019 году - с требованием аннулировать лицензию, но дело было остановлено из-за подачи апелляции.

Телеканалы "Наш" и "Макси-ТВ" принадлежат семье Евгения Мураева, который в 2012-2019 годах был депутатом Верховной рады. В 2012 году он был избран от Партии регионов, а в 2014 году - от партии "Оппозиционный блок".