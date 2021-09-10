WP: власти США выявили среди эвакуированных афганцев 44 потенциально опасных

ВАШИНГТОН, 10 сентября. /ТАСС/. Американские власти за последние две недели выявили среди эвакуированных афганцев 44 человека, которые, предположительно, представляют угрозу национальной безопасности США. Об этом сообщила в пятницу газета The Washington Post.

Согласно полученной изданием документации Министерства внутренней безопасности (МВБ) США, специалисты ведомства за это время провели проверки нескольких десятков тысяч афганцев, которых предполагается привезти на американскую территории. Было установлено, что "44 афганских беженца потенциально представляют угрозу национальной безопасности". Некоторых из них заподозрили в связях с террористами. У ряда афганцев на мобильных телефонах или других устройствах обнаружили материалы, "вызывающие беспокойство".

По сведениям газеты, с 17 августа в США доставили более 60 тыс. афганцев. 13 них находятся под стражей иммиграционных властей. Они "ожидают дополнительных проверок", в числе которых беседы с сотрудниками Федерального бюро расследований (ФБР) и специалистами по борьбе с терроризмом. В отношении 15 эвакуированных афганцев было принято решение либо вернуть их на транзитные базы в Европе или на Ближнем Востоке, либо передать под стражу Иммиграционно-таможенной службы США, либо освободить. 16 человек из числа тех, кого американские власти вывезли из Афганистана, но позднее сочли потенциально опасными, находятся на транзитных объектах за пределами США.

Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас в четверг во время выступления в Национальном клубе печати в Вашингтоне подчеркивал, что исключает возможность проникновения на американскую территорию под видом беженцев террористов группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). "У нас нет никакой информации, свидетельствующей о том, что ИГ проникло в США вместе с афганцами, которые были приняты нашими властями", - отметил он.

Представители вашингтонской администрации ранее заявили, что намерены разместить в США около 95 тыс. афганцев. На эти нужды у Конгресса США запросили около $6,4 млрд.

Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявленного США весной намерения вывести силы из страны. 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а талибы без боя вошли в Кабул. Военнослужащие США на прошлой неделе полностью оставили Афганистан, завершив свое 20-летнее присутствие в этой стране.