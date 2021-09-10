В Вильнюсе задержали пятерых участников митинга против ввода мер из-за коронавируса

ВИЛЬНЮС, 10 сентября. /ТАСС/. Полиция в Вильнюсе задержала пять человек, участвовавших в митинге против решения властей ограничить права тех, кто не привился от коронавируса. Об этом сообщил Вильнюсский комиссариат полиции.

"За различные нарушения административного законодательства, которые связаны с требованиями к транспортным средствам - со сроком прохождения технического осмотра, использованием защитных ремней, наличием обязательного страхования гражданской ответственности - предупреждения вынесены 35 лицам, пять человек задержаны", - говорится в сообщении.

Согласно данным полиции, на митинг вышли около 5 тыс. человек. Полиция была приведена в состояние повышенной готовности, в столицу направлено подкрепление из других городов. Избирательно проводилась личная проверка вызывающих подозрения лиц.

Митинг планировалось провести у здания Сейма (парламента), но власти столицы 31 августа отозвали выданное ранее разрешение. Как заявил заместитель директора администрации Вильнюсского самоуправления Адомас Бужинскас, столь массовая акция (организаторы просили разрешить митинг с участием до 15 тыс. человек) у здания Сейма невозможна из-за нехватки места. Также он сослался на справки спецслужб о повышении риска применения физического насилия во время массовых собраний.

Организаторы вынуждены были перенести митинг в другое место. Им стала Кафедральная площадь - одна из главных в городе. Поводом для протеста стали антипрививочные настроения, организаторы также отметили, что недовольство людей прежде всего вызвало нежелание властей прислушиваться к общественному мнению.

У здания парламента 10 августа прошла первая подобная акция с участием около 5 тыс. человек. После ее окончания несколько сотен участников остались у Сейма и заблокировали выходы из здания, не давая депутатам выйти. Произошли столкновения с полицией. По факту организации беспорядков ведется следствие, подозреваемыми проходят более 40 человек.