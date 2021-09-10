СМИ: Байден запросил беседу с Си Цзиньпином, надеясь на эффективное взаимодействие

ВАШИНГТОН, 10 сентября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден инициировал новый телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, чтобы изучить возможность выстраивания эффективного взаимодействия между Вашингтоном и Пекином на уровне глав государств. Об этом сообщил в пятницу информационный портал Axios.

Ссылаясь на неназванного представителя администрации США высокого ранга, он уточнил, что американский лидер не добивался каких-то "конкретных результатов или договоренностей" в результате состоявшегося в четверг разговора с китайским коллегой. Джо Байден хотел провести с Си Цзиньпином "широкую и стратегическую дискуссию" относительно того, как не допустить бесконтрольного роста напряженности в отношениях США и Китая, заявил упомянутый источник Axios. Согласно изложенной им информации, глава администрации США стремился выяснить, не будет ли американо-китайское взаимодействие "на уровне лидеров более эффективным", чем контакты официальных лиц двух стран, занимающих менее высокие государственные посты. "Взаимодействие на уровнях ниже не было очень уж продуктивным. И, откровенно говоря, мы [американские чиновники] не слишком-то удовлетворены <...> поведением наших [китайских] собеседников", - сказал представитель вашингтонской администрации. Axios поясняет, что беседа с этим источником состоялась незадолго до разговора Джо Байдена и Си Цзиньпина.

Уже по завершении беседы двух лидеров либо этот же представитель исполнительной ветви власти США высокого ранга, либо его коллега рассказал Axios, что звонок продолжался около полутора часов. Тон разговора он охарактеризовал как уважительный и откровенный. Стороны обменялись мнениями в том числе по жалобе Джо Байдена на то, что китайские должностные лица "играют на прессу", а не ведут серьезные переговоры с американцами, говорится в публикации. Кроме того, отмечается в ней, глава Белого дома заверял, что Вашингтон не стремится "подорвать Пекин [какими-то] конкретными способами", что политика США в этом не заключается.

Axios добавляет, что Байден, как ожидается, вскоре огласит решение по таможенным пошлинам, которые были введены в отношении ряда категорий поставляемых в США из Китая товаров предыдущим американским президентом Дональдом Трампом. Джо Байден и Си Цзиньпин рассмотрели в ходе беседы в том числе экономические вопросы, однако китайский руководитель не обращался к главе американской администрации с конкретными запросами по этим пошлинам, пишет портал.

Нынешний разговор двух лидеров стал вторым по счету. Предыдущая их беседа прошла в феврале.