Премьер Армении и члены кабмина принесли присягу

ЕРЕВАН, 10 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и правительство в составе 12 министров и двух вице-премьеров в присутствии президента страны Армена Саркисяна приняли присягу. Сообщение об этом в пятницу размещено на официальной странице президента Армении.

"Во имя достижения общенациональных целей и могущества родины, клянусь добросовестно выполнять взятые на себя обязательства перед народом, соблюдать конституцию и законы Армении, способствовать сохранению суверенитета и интересов Армении, быть верным высокому званию члена правительства", - говорится в тексте присяги.

Церемония принесения присяги несет формальный характер и каких-либо дополнительных обязательств на министров не возлагает.

Основной состав кабинета министров Армении был сформирован 2 августа в первый день заседания парламента нового созыва. Позже всех был назначен новый глава внешнеполитического ведомства, которым стал бывший спикер парламента Арарат Мирзоян.

По итогам прошедших в Армении досрочных парламентских выборов 20 июня победила партия Никола Пашиняна "Гражданский договор", получившая достаточное количество мандатов в парламенте, чтобы сформировать правительство.