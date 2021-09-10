Партнер экс-адвоката Трампа признал вину в привлечении зарубежных денег для выборов в США

НЬЮ-ЙОРК, 10 сентября. /ТАСС/. Один из партнеров Рудольфа Джулиани - бывшего адвоката экс-президента США Дональда Трампа - Игорь Фруман признал себя виновным по одному из пунктов обвинений, выдвинутых против него федеральными властями. Как сообщает в пятницу телеканал CNN, он согласился с обвинением в привлечении иностранных средств для финансирования предвыборных кампаний в США.

В 2019 году прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк предъявила обвинения четырем американским предпринимателям, являвшимся партнерами Джулиани. Лев Парнас, Игорь Фруман, Андрей Кукушкин и Дэвид Коррейа обвинялись в том, что они нарушили законы, которые запрещают привлекать иностранные средства для финансирования предвыборных кампаний в США. Кроме того, они якобы выступали в роли подставных лиц в рамках проведения лоббистских кампаний. Парнаса и Фрумана подозревают также в попытках добиться отставки Мари Йованович с должности американского посла в Киеве в интересах некоего украинского чиновника.

Джулиани оказался в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне в сентябре 2019 года начался крупный скандал из-за утверждений об оказании Трампом во время телефонного разговора давления на украинского президента Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Высказывались предположения, что американский лидер при содействии Джулиани добивался от своего украинского коллеги расследования действий сына нынешнего президента США демократа Джо Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи. Палата представителей Конгресса США, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа, который в итоге был оправдан.