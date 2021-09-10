Полиция Литвы намерена после митинга против коронавирусных мер до утра дежурить у Сейма

ВИЛЬНЮС, 10 сентября. /ТАСС/. Полиция после состоявшегося в пятницу в Вильнюсе митинга против решения властей Литвы ограничить права тех, кто не привился от коронавируса, намерена в течение будущей ночи в усиленном режиме дежурить у здания Сейма (парламента) республики. Об этом сообщил журналистам представитель департамента полиции при МВД Литвы Рамунас Матонис.

"Положение после окончания митинга стабильное, но принято решение о том, что вечером и ночью у парламента будут дежурить полицейские патрули в таком количестве, какое будет необходимо с учетом ситуации", - сказал он.

Как отметил представитель департамента, в ходе митинга с участием примерно 5 тыс. человек и после того, как он официально закончился, были задержаны около 20 лиц. "Задержания связаны с административными нарушениями", - заявил Матонис. Большая часть из них вызвана несоблюдением требований к транспортным средствам, а также связана с нарушениями общественного порядка.

После окончания митинга на Кафедральной площади несколько сотен человек по начинающемуся от площади проспекту Гедиминаса (главной городской улице) направились к зданию Сейма, однако полиция перегородила проспект и не позволила им дойти до парламента. Пострадавших при этом не зафиксировано.

Изначально митинг планировалось провести у Сейма, но власти столицы 31 августа отозвали выданное ранее разрешение. Как заявил заместитель директора администрации Вильнюсского самоуправления Адомас Бужинскас, столь массовая акция (организаторы просили разрешить митинг с участием до 15 тыс. человек) у здания Сейма невозможна из-за нехватки места. Также он сослался на справки спецслужб о повышении риска применения физического насилия во время массовых собраний. Организаторы вынуждены были перенести митинг в другое место. Им стала Кафедральная площадь - одна из главных в городе. Поводом для протеста стали антипрививочные настроения, хотя организаторы отметили, что недовольство людей прежде всего вызвано нежеланием властей прислушиваться к общественному мнению.

У здания парламента 10 августа прошла первая подобная акция, в ней участвовали около 5 тыс. человек. После ее окончания несколько сотен человек остались у Сейма и заблокировали выходы из здания, не давая депутатам выйти. Произошли столкновения с полицией. По факту организации беспорядков ведется следствие, подозреваемыми проходят более 40 человек.