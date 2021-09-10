Guardian: Борис Джонсон проведет встречу по климату с участием Си Цзиньпина

ЛОНДОН, 10 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен провести встречу по климату на полях предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи ООН, на нее будет приглашен председатель КНР Си Цзиньпин. Об этом сообщила в пятницу газета The Guardian, по информации которой таким образом Лондон сделает последнюю попытку сблизить позиции с Пекином по теме сокращения выбросов в атмосферу перед 26-й Конференцией сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26). Она должна пройти в ноябре в Глазго.

Как говорится в публикации, встреча в Нью-Йорке, которая станет неким "симбиозом" виртуального и традиционного физического общения, намечена на 20 сентября. На нее будут приглашены лидеры 30 стран. The Guardian подчеркивает, что от позиции Китая, крупнейшего эмитента углекислого газа в мире, в большой степени будет зависеть успешность конференции в Глазго.

Участники нью-йоркской встречи, сопредседателем которой должен выступить генсек ООН Антониу Гутерриш, сфокусируются на том, как достичь реализации давно данного развитыми странами обещания перечислять $100 млрд в год на помощь бедным странам в сокращении выбросов парниковых газов, отмечает газета.

Издание напоминает, что Си Цзиньпин удивил мир, когда на сессии ГА ООН в прошлом году сделал обещание достичь пика выбросов углерода к 2030 году, а углеродной нейтральности - до 2060 года. Однако, признается в статье, этого все равно будет недостаточно, чтобы к концу нынешнего десятилетия повышение температуры на планете не превысило порога в 1,5 градуса.

ТАСС не располагает оперативным комментарием МИД Великобритании по поводу упомянутой в статье встречи или состава ее участников.