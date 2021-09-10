Спецпредставитель США по КНДР посетит Токио 13-15 сентября

ВАШИНГТОН, 10 сентября. /ТАСС/. Спецпредставитель США по КНДР Сон Ким будет находиться в Токио с визитом с 13 по 15 сентября, он встретится с южнокорейским и японским коллегами. Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении Госдепартамента.

Как следует из документа, Сон Ким примет участие в "трехсторонней встрече с директором департамента Азии и Океании МИД Японии Такэхиро Фунакоси и спецпредставителем Республики Корея по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Доком".

В Госдепартаменте уточнили, что Сон Ким также встретится "с другими японскими официальными лицами высокого ранга, чтобы обсудить сотрудничество по широкому кругу вопросов, в том числе приверженность США полной денуклеаризации Корейского полуострова и скорейшему решению вопроса похищенных" в прошлом спецслужбами КНДР японских граждан.