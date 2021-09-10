Силы спецопераций России и Белоруссии провели учения

МИНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Подразделения сил специальных операций России и Белоруссии провели в пятницу учения на учебном полигоне белорусских ВВС и войск ПВО Домановский (Брестская область). Об этом сообщило Министерство обороны Белоруссии.

"Сегодня на 174-м учебном полигоне ВВС и войск ПВО боевые задачи выполняли подразделения сил специальных операций Вооруженных сил Беларуси и России", - сообщает белорусское Минобороны в своем телеграм-канале.

Стратегические белорусско-российские учения "Запад-2021" начались в пятницу на 230-м общевойсковом полигоне Обуз-Лесновский (Брестская область). Учения будут проходить до 16 сентября на полигонах Белоруссии и России. Количество военнослужащих, принимающих участие в учениях на территории Белоруссии, составит около 12 800 человек, в том числе около 2 500 российских военнослужащих и до 50 казахстанских военнослужащих из состава Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ. По информации Минобороны Белоруссии, в учениях "Запад-2021" решено задействовать до 350 единиц техники, в том числе около 140 танков, около 110 единиц артиллерии и реактивных систем залпового огня, более 30 самолетов и вертолетов. Для отработки задач учений на территории Белоруссии будут использованы 230-й общевойсковой полигон Обуз-Лесновский, 174-й учебный полигон ВВС и войск ПВО Домановский, 210-й авиационный полигон Ружанский и полигон Брестский.