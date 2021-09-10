Маас призвал к критическому осмыслению событий после терактов 11 сентября

БЕРЛИН, 10 сентября. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Хайко Маас призвал критически осмыслить многие события, произошедшие после терактов 11 сентября 2001 года, в свете развития ситуации в Афганистане. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении министра по случаю годовщины террористических атак в США.

"Мы должны критически переосмыслить многое из того, что случилось после 11 сентября, это снова показали недавние события в Афганистане", - считает Маас. "20 спустя мы задаемся вопросом: как быть дальше? Я убежден, что нашим ответом не может быть отказ от наших разнообразных усилий в деле укрепления мира и безопасности в мире - нейтральная позиция меньше всего будет служить нашим интересам и безопасности", - полагает министр.

"Частью ответа должно стать обновление наших альянсов - сегодня в знак признания нашей дружбы и партнерства с Соединенными Штатами Америки", - отметил Маас.

В результате терактов 11 сентября 2001 года в США погибли 2 977 человек, которые являлись гражданами 90 стран, пострадали более 6 тыс. человек. Ответственность за эти атаки лежит на террористической группировке "Аль-Каида" (запрещена в РФ).