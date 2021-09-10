Директор ФБР: террористическая угроза для США со времени терактов 11 сентября не исчезла

ВАШИНГТОН, 10 сентября. /ТАСС/. Угроза для США со стороны иностранных террористических организаций со времени терактов 11 сентября 2001 года никуда не исчезла, вместо этого она изменилась, и к ней добавились новые вызовы. Об этом говорится в статье главы Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофера Рея, которая была опубликована в пятницу в газете The Washington Post.

По его словам, благодаря скоординированным действиям американских властей после терактов 11 сентября США удалось избежать "еще одной масштабной атакой со стороны иностранной террористической организации на американской территории". "Но не стоит питать иллюзий: как напомнили нам атака "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ) и трагическая гибель 13 отважных американских военнослужащих и почти 200 афганцев в Кабуле в прошлом месяце, угроза не исчезла. Скорее наоборот, за последние 20 лет по мере того, как технологии развивались, а мир стал более взаимосвязанным, известные угрозы преобразовались, а новые появились", - предупреждает Рей.

Глава ФБР отметил, что ситуация, в частности, осложняется тем, что планировать террористические атаки стало легче благодаря развитию интернета. "Теперь терроризм распространяется со скорость социальных медиа", - подчеркнул он. Кроме того, появляются новые угрозы, в том числе в киберсфере.

По мнению Рея, для противостояния этим угрозам ведомствам правительства США вновь нужна более тесная координация, в том числе взаимодействие с частным сектором и отдельными гражданами.

В результате терактов 11 сентября 2001 года в США погибли 2 977 человек, которые являлись гражданами 90 стран, пострадали более 6 тыс. человек. Ответственность за эти атаки лежит на террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в РФ).